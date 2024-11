Fluminense tem baixo aproveitamento contra times que lutam contra o rebaixamento

De olho no Athletico-PR, o Fluminense tem um baixo aproveitamento jogando contra times que lutam contra o rebaixamento, no Brasileirão. Em 14 partidas contra equipes que estão entre a 12ª e a 20ª colocação, o Tricolor venceu apenas três confrontos.

Nesse recorte, o Time de Guerreiros teve cinco empates e seis derrotas, o que representa um aproveitamento de 33,3%. A equipe de Mano Menezes precisa reverter esse cenário, uma vez que o Furacão ocupa a 14ª colocação, e o Cuiabá está em 19º lugar e matematicamente rebaixado.

No primeiro turno, o Fluminense venceu os dois adversários, o que seria crucial para as pretensões do clube na reta final de temporada. O Tricolor segue dependendo apenas de si para garantir a permanência na primeira divisão.

Curiosamente, o Time de Guerreiros possui mais vitórias contra rivais que ocupam a parte de cima da tabela, como contra Palmeiras, Flamengo, São Paulo e Bahia, por exemplo. No entanto, os confrontos diretos na luta contra o rebaixamento deixam a desejar.

Pontos positivos para o Fluminense

Um dos aspectos positivos para acreditar em uma melhora de desempenho e aproveitamento do Fluminense se baseia na fragilidade do rival. O Athletico-PR é o 5º pior mandante do Brasileirão tendo somado apenas 24 pontos atuando em Curitiba.

Além disso, o Tricolor espera contar com peças chaves que deixaram o campo de jogo contra o Criciúma lesionadas. Ganso, que deixou o campo com dor na região lombar, e Keno, que foi substituído por conta de uma entorse no tornozelo, vivem a expectativa de serem relacionados para o fim de semana.