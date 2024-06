Fluminense tem adversário definido nas oitavas da Libertadores

(Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 08/06/2024 - 21:02 • Rio de Janeiro (RJ) • Atualizada em 08/06/2024 - 23:08

O Fluminense já tem adversário definido na fase final. Após o empate do Grêmio por 1 a 1 com o Estudiantes neste sábado (8), o Imortal ficou em segundo no grupo C da competição, configurando o embate com o Tricolor Carioca.

Estatísticas de Fluminense x Grêmio

Fluminense e Grêmio já se enfrentaram em 83 jogos na história, com o Imortal levando vantagem. O Tricolor Gaúcho tem 39 vitórias, com 21 empates e 23 vitórias do Flu. Pela Libertadores, as equipes já se enfrentaram em dois jogos, com uma vitória do Imortal e um empate. Por conta do segundo lugar, o Grêmio abre a disputa como mandante, mas a decisão será no Maracanã.

