Saiba quando foi a última derrota do Grêmio como mandante para o Estudiantes

Escrito por Lucas Gomes • Publicada em 08/06/2024 - 17:45 • Rio de Janeiro (RJ)

Sonhando com a primeira colocação em seu grupo na Libertadores, o Grêmio encara, na noite deste sábado (8), às 19h, o Estudiantes-ARG, no Couto Pereira, em Curitiba. Se vencer, o Imortal garante a primeira posição, e tem um excelente retrospecto a seu favor. Confira as informações!

A última derrota em casa

A última vez que o Grêmio perdeu para o Estudiantes jogando em solo brasileiro, aconteceu pela Supercopa Libertadores de 1989, no Olímpico, em outubro de 1989. Na ocasião, Mario Cariaga, aos 37 do segundo tempo, marcou o Gil solitário da partida. De lá pra cá, foram três jogos com mando do Grêmio, com três vitórias do Imortal, em 1990, 1997 e 2018.

✅ FICHA TÉCNICA

Grêmio x Estudiantes-ARG - Libertadores

🗓️ Data e horário: sábado, 8 de junho de 2024, às 19h (hora de Brasília)

📍 Local: Estádio Couto Pereira, em Curitiba

📺 Onde assistir: Paramount+

🟨 Árbitro e assistentes: não divulgado

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Provável escalação do Grêmio: Marchesin; João Pedro, Rodrigo Ely, Kannemann e Reinaldo; Dodi, Pepê, Cristaldo, Everton Galdino e Soteldo; Diego Costa. Técnico: Renato Portaluppi.

Provável escalação do Estudiantes: Matías Mansilla; Eros Mancuso, Luciano Lollo, Zaid Romero e Gaston Benedetti; Enzo Pérez, Santiago Ascacíbar e José Sosa; Mauro Méndez, Edwuin Cetré e Javier Correa. Técnico: Eduardo Domínguez.

