Fluminense tem a chance de igualar melhor sequência da temporada diante do Juventude

Escrito por Lance! • Publicada em 01/06/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Vindo de três vitórias consecutivas, o Fluminense tem a chance de igualar a melhor sequência da temporada em caso de mais um triunfo sobre o Juventude. O Tricolor conta com o apoio de seus torcedores e sua força no Maracanã.

Em 2024, o Time de Guerreiros só obteve quatro vitórias consecutivas entre a 2ª e a 5ª rodada do Campeonato Carioca, sendo três jogos sob comando de Marcão. Desde então, o atual campeão da Libertadores oscila e vive muitos altos e baixos.

Nas últimas semanas, o Fluminense ganhou do Cerro Porteño, Sampaio Corrêa e Alianza Lima, tendo conquistado classificações às oitavas de final da competição continental e da Copa do Brasil. Mas a equipe de Fernando Diniz precisa virar a chave e se recuperar no Brasileirão.

Por conta da irregularidade, o Tricolor ocupa a 17ª colocação e está na zona de rebaixamento. Mas nada como enfrentar um adversário favorável e em casa, onde o Time de Guerreiros ainda não sofreu nenhuma derrota no Brasileirão e tem alto aproveitamento desde 2023.

Sem jogos pela Libertadores ou Copa do Brasil em junho, o Fluminense espera aproveitar a sequência no Rio de Janeiro para embalar no Brasileirão e fugir de uma situação desconfortável. Assim como fez nas últimas semanas em que espantou o início de uma crise antes que ela, de fato, chegasse.

ADVERSÁRIO FAVORÁVEL

Como mandante, o Fluminense recebeu o Juventude em 13 oportunidades, tendo obtido 11 vitórias e apenas uma derrota. Isso representa um aproveitamento de 87,1% contra a equipe de Caxias do Sul e dá esperanças em relação a um novo triunfo.