O maior adversário do Fluminense na partida foi o gramado do estádio do Bangu. Além do calor excessivo conhecido da região, a altura da grama prejudicou muito a qualidade do jogo. O primeiro gol, inclusive, teve contribuição do gramado. Lelê saiu do cara para o goleiro adversário após um recuo que parou no meio do caminho. O camisa 18 não perdoou e fez o seu segundo gol no Carioca logo aos três minutos.