Fluminense sofre com desfalques e terá ‘buraco’ a ser preenchido diante do Fortaleza

Escrito por Lance! • Publicada em 05/07/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro (RJ)

O empate em 1 a 1 diante do Internacional no Maracanã, pela 14ª rodada do Brasileirão, trouxe novas preocupações - em forma de desfalques - ao Fluminense. Mano Menezes não poderá contar com Diogo Barbosa e André, ambos suspensos por terem recebido o terceiro cartão amarelo no duelo de quinta-feira (4).

A situação da lateral esquerda é, provavalmente, a mais preocupante. Além de Diogo, o Tricolor não deve ter também Marcelo, que sofre com dores na coxa e não tem previsão otimista de retornar para o próximo compromisso da equipe.

Assim, o jovem Esquerdinha, de 18 anos, pode ganhar oportunidade entre os profissionais. Ele é tido como uma das principais promessas da base do Fluminense, sendo titular da Seleção Brasileira sub-17 no Mundial da categoria no ano passado.

Diogo Barbosa durante Fluminense x Internacional; jogador recebeu o terceiro cartão amarelo e é um dos desfalques no próximo compromisso (Foto: MARCELO GONÇALVES / FLUMINENSE FC)

O caso de André é, no mínimo, frustrante. O volante voltou aos gramados na partida contra o Internacional, após dois meses e meio afastado por conta de lesão. Diante do Fortaleza, o camisa 7 desfalcará o Flu pela 11ª vez no Campeonato Brasileiro.

O substituto será definido por Mano Menezes nos treinos antes do duelo. Fernando Diniz vinha tentando encontrar o equilíbrio do meio-campo tricolor sem André, utilizando Martinelli e Gabriel Pires na função em seus últimos jogos à frente da equipe.