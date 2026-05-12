Fluminense se classifica na Copa do Brasil, mas deixa imagem ruim para sequência decisiva; dê suas notas
Tricolor vence o Operário-PR no Maracanã, mas tem atuação ruim
- Matéria
- Mais Notícias
Com pouco ânimo e muitos erros, o Fluminense venceu o Operário-PR por 2 a 1 e se classificou para as oitavas de final da Copa do Brasil. Os gols tricolores dessa terça-feira (12) foram marcados por Savarino e Acosta. Felipe Augusto diminuiu para os visitantes. O time carioca foi vaiado mais uma vez após o apito final.
Pênalti em Fluminense x Operário-PR irrita torcedores: ‘Nunca soube’
Fora de Campo
Hulk inicia testes físicos no Fluminense; veja vídeo
Fluminense
VAR já causou 68 intervenções e mais de 2h de jogo parado no Brasileirão
Futebol Nacional
➡️ Pênalti em Fluminense x Operário-PR irrita torcedores: 'Nunca soube'
O próximo compromisso do Tricolor é contra o São Paulo, no sábado (16), pelo Brasileirão, no Maracanã. Neste jogo, o Fluminense vai apresentar o atacante Hulk ao torcedor.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Fluminense x Operário: como foi o jogo?
Mesmo com dois gols, primeiro tempo morto no Maracanã
O Fluminense abriu o placar de pênalti logo aos oito minutos da primeira etapa. Savarino bateu para um lado e o goleiro caiu para o outro. 1 a 0. Depois disso, o time carioca deixou o ritmo cair e viu o Operário crescer no confronto, e levar perigo ao gol de Fábio. Mas o Tricolor acalmou os ânimos com uma bola sobrada na área para Lucho Acosta. O argentino tirou do goleiro Vagno e praticamente liquidou a classificação aos 3 minutos.
Segundo tempo sonolento
Com o resultado na mão, o Fluminense deu pouca importância ao jogo e só esperava o apito final. Apesar de estar precisando recuperar confiança para chegar grande na sequência decisiva na Libertadores, o Tricolor preferiu tirar o pé e correu risco de perder a classificação no Maracanã. Aos 37 minutos, Felipe Augusto aproveitou o erro da zaga e diminuiu o placar. Não fosse a expulsão de Edwin Torres logo depois, o jogo poderia ter sido de muita pressão no gol do Flu nos últimos minutos.
Visão do Lance!
Lance Capital 💡
O gol de pênalti no início da partida ditou o ritmo da noite no Maracanã. O Fluminense tem um time superior e não precisaria fazer muita força para vencer o Operário depois disso. E não fez.
Deu aula 🏅
Não foi uma atuação memorável, mas o destaque do Fluminense foi Hércules. O volante correu o tempo todo, se dedicou no ataque e na defesa e foi um respiro de energia em um jogo sonolento dos seus companheiros.
Ficou abaixo 📉
Jemmes teve um erro capital no gol do Operário. A bola cruzou a área e passou na frente do zagueiro, mas o camisa três preferiu não cortar.
Dê suas notas para os jogadores do Fluminense
✅ FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE 2 X 1 OPERÁRIO-PR
JOGO DE VOLTA — 5ª FASE — COPA DO BRASIL
📆 Data e horário: terça-feira, 12 de maio de 2026, às 21h30 (de Brasília);
📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);
⚽ Gols: Savarino (1 a 0 - 8'/1T), Acosta (2 a 0 - 37'/1T), Felipe Augusto (2 a 1 - 37'/2T)
🟨 Cartões amarelos: Guga, Jemmes e Acosta (FLU) Cuenú, Aylon, Edwin Torres (OPE)
🟥 Cartão vermelho: Edwin Torres (OPE)
Escalações
FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)
Fabio; Guga, Jemmes, Freytes e Arana; Nonato (Bernal), Hércules e Acosta (Ganso); Savarino, Canobbio (Serna) e John Kennedy (Castillo).
OPERÁRIO-PR (Técnico: Luizinho Lopes)
Vagner; Doka, Cuenú, Miranda e Moraes (Gabriel Feliciano); Índio (Neto Paraíba), Vinícius Diniz (Felipe Augusto) e Boschilia; Berto (Pedro Vilhena), Pablo e Aylon (Edwin Torres).
🟨 Árbitro: João Vitor Gobi (SP);
🚩 Assistentes: Alex Ang Ribeiro (SP) e Miguel Cataneo Ribeiro da Costa (SP);
🖥️ VAR: Emerson de Almeida Ferreira (MG).
🔥 Aposte na vitória do Fluminense
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias