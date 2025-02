Fluminense renova contrato de promessa de Xerém até 2029

O Fluminense confirmou a extensão do contrato de Isaque, jovem meia e destaque da base, até o fim de 2029. A renovação foi anunciada nesta segunda (24), no dia do 18º aniversário do atleta, conforme divulgado pelo site oficial do clube. O novo acordo estende o vínculo anterior de Isaque, que estava previsto para terminar em março de 2028, evidenciando a aposta do clube no potencial do jogador apelidado de Moleque de Xerém.

- Só tenho a agradecer a Deus por mais um ano de vida e por me proporcionar mais um ano de contrato com esse clube maravilhoso. É um dia que fica marcado na minha vida, com essa renovação no dia do meu aniversário. Agora é seguir trabalhando muito e evoluindo dia após dia para dar alegrias à torcida tricolor - disse Isaque.

Isaque chegou a Xerém com 10 anos

Desde sua promoção ao time principal na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro do ano anterior, Isaque já participou de oito partidas pela equipe principal. Sua jornada no Fluminense teve início em 2018, quando ingressou em Xerém aos 10 anos. O meia se sobressaiu nas categorias de base, contribuindo para a conquista de títulos como a Copa do Brasil Sub-17 de 2024 e o Brasileirão da mesma categoria. Além disso, foi campeão carioca e da Recopa Sub-15 em 2022 e Sub-17 em 2023.



Isaque também ganhou reconhecimento internacional ao ser convocado para a Seleção Brasileira Sub-17, com a qual venceu a Cascais Luso Cup da categoria no ano passado.

