Vidente faz previsão para Fluminense x Corinthians pelo Brasileirão
Clubes passaram na Copa do Brasil e agora viram a chave para o Campeonato Brasileiro
- Matéria
- Mais Notícias
Fluminense x Corinthians se enfrentarão pela 22 rodada do Brasileirão neste sábado (13) no Maracanã. A bola rola às 21h (Brasília) e vai mexer com o coração de muitos torcedores. Os dois times se classificaram na Copa do Brasil no meio de semana.
Corinthians, Cruzeiro, Flu ou Vasco? Cicinho crava campeão da Copa do Brasil
Fora de Campo
Corinthians confirma desfalques contra o Fluminense; veja relacionados
Corinthians
Fluminense mira faturamento de meio bilhão em premiações após avançar na Copa do Brasil
Lance! Biz
O Tricolor Carioca despachou o Bahia depois de vencer por 2 a 0 jogando dentro de casa, enquanto o Timão mandou o Athletico Paranaense para casa também por 2 a 0 na Arena Corinthians. Agora, Fluminense x Corinthians viram a chave para subir na tabela do Brasileirão.
➡️Corinthians, Cruzeiro, Flu ou Vasco? Cicinho crava campeão da Copa do Brasil
No canal Renascer das Cartas, o vidente Luiz Filho apontou que o Fluminense estará mais leve em campo e buscará mais oportunidades de gol. Apesar disso, o time de Renato Gaúcho terá que se resguardar na defesa.
Pelo lado do Timão, o vidente apontou que o Corinthians não pode cometer alguns erros antigos. Ele disse, ainda, que Dorival Júnior vai ter que mudar sua ideia durante o jogo.
De maneira geral, as energias estão equilibradas, e por isso o empate pode prevalecer. Ainda assim, ele apontou que o Tricolor Carioca tem mais possibilidades de vencer Fluminense x Corinthians pelo Brasileirão.
Como chegam as equipes para Fluminense x Corinthians
O Fluminense é o único time ainda vivo em três competições. Mas os tricolores ainda precisam se provar no Brasileirão para mostrar a mesma força que fez o time ficar famoso como "copeiro". O Clube das Laranjeiras está na nona posição do Brasileirão, com 28 pontos.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Do outro lado, o Corinthians ganhou moral após venceu os dois jogos contra o Athletico-PR pela Copa do Brasil. Mas no Brasileirão o Timão ainda precisa engrenar uma sequência de vitórias para convencer. O time ocupa a 12ª posição do campeonato, com 26 pontos, e pode ganhar um respiro importante de distância da zona de rebaixamento caso vença o Flu fora de casa.
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias