Vidente faz previsão para Fluminense x Corinthians pelo Brasileirão

Fluminense x Corinthians se enfrentarão pela 22 rodada do Brasileirão neste sábado (13) no Maracanã. A bola rola às 21h (Brasília) e vai mexer com o coração de muitos torcedores. Os dois times se classificaram na Copa do Brasil no meio de semana.

O Tricolor Carioca despachou o Bahia depois de vencer por 2 a 0 jogando dentro de casa, enquanto o Timão mandou o Athletico Paranaense para casa também por 2 a 0 na Arena Corinthians. Agora, Fluminense x Corinthians viram a chave para subir na tabela do Brasileirão.

No canal Renascer das Cartas, o vidente Luiz Filho apontou que o Fluminense estará mais leve em campo e buscará mais oportunidades de gol. Apesar disso, o time de Renato Gaúcho terá que se resguardar na defesa.

Pelo lado do Timão, o vidente apontou que o Corinthians não pode cometer alguns erros antigos. Ele disse, ainda, que Dorival Júnior vai ter que mudar sua ideia durante o jogo.

De maneira geral, as energias estão equilibradas, e por isso o empate pode prevalecer. Ainda assim, ele apontou que o Tricolor Carioca tem mais possibilidades de vencer Fluminense x Corinthians pelo Brasileirão.

Rodrigo Garro deve ser titular em Fluminense x Corinthians (Foto: Marcello Zambrana/AGIF)

Como chegam as equipes para Fluminense x Corinthians

O Fluminense é o único time ainda vivo em três competições. Mas os tricolores ainda precisam se provar no Brasileirão para mostrar a mesma força que fez o time ficar famoso como "copeiro". O Clube das Laranjeiras está na nona posição do Brasileirão, com 28 pontos.

Do outro lado, o Corinthians ganhou moral após venceu os dois jogos contra o Athletico-PR pela Copa do Brasil. Mas no Brasileirão o Timão ainda precisa engrenar uma sequência de vitórias para convencer. O time ocupa a 12ª posição do campeonato, com 26 pontos, e pode ganhar um respiro importante de distância da zona de rebaixamento caso vença o Flu fora de casa.