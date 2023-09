A sequência de jogos de Fluminense e Flamengo, que dividem a gestão e uso do Maracanã, não dá o tempo de recuperação necessária para o gramado. Além disso, os dois times ainda têm que lidar com eventuais jogos do Vasco no Maracanã, como foi o caso na semana anterior ao anúncio de suspensão dos jogos para recuperação do solo.