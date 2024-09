Fluminense reage e tem a segunda melhor campanha do returno do Brasileirão

Thiago Silva estreou diante do Cuiabá e acertou a defesa do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 14/09/2024 - 06:50 • Rio de Janeiro

Depois de deixar o torcedor completamente apreensivo no primeiro turno, o Fluminense parece ter encontrado seu caminho neste returno do Brasileirão. Com quatro vitórias, um empate e apenas uma derrota, o time tem a segunda melhor campanha entre todas as equipes nesta metade final de Campeonato Brasileiro.

➡️Kauã Elias é o destaque do Fluminense na temporada; veja números

➡️Jogadores do Fluminense avançam em recuperação para a Libertadores

Apenas o Fortaleza, que emendou cinco vitórias seguidas até perder para o Botafogo na abertura da 25ª rodada, fez mais pontos do que o Fluminense no período. Vale lembrar que a derrota do tricolor do Ceará para o Internacional, na quarta-feira passada, não entra na conta porque se tratava de uma partida atrasada ainda do primeiro turno.

A sequência de bons resultados do Fluminense foi capaz de tirar o time da zona de rebaixamento. A situação, contudo, ainda é delicada; atualmente, o Flu está a apenas dois pontos do Corinthians — que abre o descenso —, porém com um jogo a menos.

Neste domingo, o Fluminense tem uma ótima chance de ganhar um pouco mais de fôlego no campeonato. Isso porque o Juventude é um adversário direto na briga na parte de baixo da tabela. Com 29 pontos conquistados, o time gaúcho está apenas dois pontos à frente dos cariocas.

Assim, se o Fluminense vencer o duelo marcado para às 16h no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, a equipe irá passar dos próprios gaúchos na tabela do Brasileirão.

O novo momento do time coincide com a chegada de reforços, sobretudo do zagueiro Thiago Silva. Desde que o defensor atuou pela primeira vez pelo Fluminense, diante do Cuiabá na 18ª rodada, o time sofreu apenas dois gols no Brasileirão — média de um gol a cada quatro partidas. Antes, a equipe havia sido vazada 24 vezes em 16 jogos, média de 1,5 gol por jogo.