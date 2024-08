Fluminense promete entrar com ação no STJD contra Daronco por gol polêmico do Vasco

Mário Bittencourt afirmou que o Fluminense fará uma notícia de infração contra Daronco no STJD (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 11/08/2024 - 00:39 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense irá fazer uma notícia de infração no Supremo Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra Anderson Daronco por conta do polêmico gol de Vegetti no clássico contra o Vasco. Em entrevista coletiva, o presidente Mário Bittencourt explicou sua motivação.

- Hoje passou do limite. Não dá para fazer apenas um ofício. A gente vai fazer uma notícia de infração no STJD contra ele (Daronco) por não ter aplicado a regra. Tem vários artigos no CBJD que punem árbitro que não cumpre a regra. Hoje não é erro de interpretação, é o erro de um cara que não estudou para a prova, tirou zero.

Na sequência, o mandatário explicou o que é uma notícia de infração e espera por uma punição contra Daronco. O cartola também criticou a passividade da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com os erros de arbitragem.

- A gente entende que ele cometeu uma infração a regra. A gente vai noticiar a infração para a Procuradoria do Tribunal. Se ela entender que a gente está certo, ela vai denunciar ele para ser julgado para que seja denunciado em um dos artigos do CBJD. Eu fiz isso uma vez em 2014 em um jogo entre Fluminense e Coritiba, e a gente fez uma notícia de infração, porque um jogador do Coritiba quase rompeu os ligamentos do Bruno, nosso lateral-direito, e ele foi punido por não ter aplicado o cartão vermelho. Se a CBF não resolve, temos que levar para o Tribunal.

Com a derrota, o Fluminense segue na zona de rebaixamento e ocupa apenas a 18ª colocação do Campeonato Brasileiro. O Tricolor foi ultrapassado pelo Corinthians, que empatou com o RB Bragantino.