Detentor de 50% dos direitos econômicos de Jhon Arias, o Fluminense pretende comprar o restante do passe do meia-atacante. Para isso, o Tricolor precisará negociar com o Patriotas, ex-clube do atleta. Os colombianos, no entanto, não pretendem abrir mão dessa fatia facilmente. As informações são do "ge".