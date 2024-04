Fluminense precisa quebrar tabu em clássicos para evitar pior início no Brasileirão em 16 anos

Fernando Diniz precisa quebrar tabu em clássicos para não repetir feito negativo com o Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense F.C.)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/04/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Com um empate e uma derrota nos dois primeiros jogos do Brasileirão, o Fluminense corre o risco de fazer seu pior início de Brasileirão desde 2008. Para evitar um início ruim, o Tricolor precisa quebrar um tabu em clássicos diante do Vasco, no fim de semana.

Atualmente, a equipe comandada por Fernando Diniz não vence um clássico há 12 partidas. O último triunfo aconteceu na decisão do Campeonato Carioca 2023 diante do Flamengo, onde o Time de Guerreiros conseguiu uma épica vitória por 4 a 1.

Em 2008, o Fluminense não conseguiu vencer nos três primeiros jogos do Brasileirão, tendo feito apenas um ponto e ocupado um lugar na zona de rebaixamento. No fim, o Tricolor encerrou a edição de 16 anos atrás na 14ª colocação, mas com apenas um ponto de diferença para o Figueirense, que caiu com 44 pontos.

Desde que o Campeonato Brasileiro passou a ser disputado com 20 clubes, essa foi a única vez em que o Time de Guerreiros não venceu nas três primeiras partidas. Por conta disso, Fernando Diniz precisa encontrar uma solução com apenas três dias de treinamentos para derrotas o Cruz-Maltino, o que não acontece desde fevereiro de 2023.

Nos próximos dias, o Fluminense também pode entrar na zona de rebaixamento caso três dos seis clubes que não pontuaram na estreia do Brasileirão conquistem uma vitória na 2ª rodada. Um indício de que o processo interno no atual campeão da Libertadores não está certo nesse início de temporada.