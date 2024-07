Fluminense precisa de campanha de G-6 para se livrar do rebaixamento do Brasileirão

Mano Menezes durante Fluminense x Internacional (FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE FC)







Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 10/07/2024 - 15:05 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense precisará de uma grande arrancada para se livrar do rebaixamento no Brasileirão. O Tricolor ocupa a lanterna da competição com apenas sete pontos somados em 15 rodadas, um aproveitamento de apenas 15,6%, a terceira pior campanha da história do Campeonato Brasileiro neste recorte.

O Flu precisaria conquistar 37 dos 69 pontos que restam em disputa para chegar na pontuação mínima dos não-rebaixados no ano passado. Ou seja, para atingir 44 pontos no Brasileirão 2024, a equipe comandada por Mano Menezes necessita de um aproveitamento de 53,6% nas últimas 23 rodadas do torneio.

Esse possível retrospecto está próximo ao de equipes do G-6 do Campeonato Brasileiro. Nesta temporada, por exemplo, o Athletico-PR ocupa a sexta colocação com 25 pontos em 45 disputados (55,6%), desempenho pouco superior ao que necessita o Fluminense para não terminar no Z-4. Além disso, o aproveitamento que precisa o Tricolor seria o suficiente para ficar na sexta colocação em quatro das últimas cinco edições do Brasileirão.

No entanto, a conta de 44 pontos não é exata. Em 2022, o 17º colocado Ceará somou apenas 37 pontos, muito abaixo da média histórica. Por outro lado, em 2013, o próprio Fluminense terminou na zona de rebaixamento com 46 pontos, mas seguiu na Série A após escândalos de escalação irregular na Portuguesa e no Flamengo.

