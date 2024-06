Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/06/2024 - 19:32 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense amargou sua nona derrota em 13 partidas de Brasileirão ao perder para o Grêmio, neste domingo (30). Com isso, o time acumula somente uma vitória, apenas seis pontos e está "afundado" na última colocação do torneio.

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Algumas razões podem justificar a situação preocupante do Tricolor das Laranjeiras, como a piora defensiva, reforços que não vingaram e desfalques importantes. Confira cinco motivos que explicam a crise do Flu.

Pilares em 2023, Diniz e Nino não estão mais no clube (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense)

Piora defensiva

Desde a saída do capitão Nino, um dos principais jogadores da campanha do título da Libertadores 2023, o Fluminense não encontrou uma formação defensiva ideal. Os números no Campeonato Brasileiro comprovam este fato: são 21 gols sofridos no torneio, ficando atrás apenas do Vasco entre as piores defesas da competição.

O Tricolor sofreu gols em todas as partidas disputadas no Brasileirão 2024 e, com o quarto pior ataque do campeonato, tem -11 de saldo de gols.

Reforços do Fluminense não vingaram

O Flu apostou em contratações de jogadores com idades consideradas avançadas, para a defesa, o meio-campo e o ataque. Até agora, porém, os atletas não renderam o esperado. Antônio Carlos, Renato Augusto, Terans, Douglas Costa e Gabriel Pires foram alguns dos contratados. Apenas Marquinhos teve atuações mais elogiadas pela torcida.

Renato Augusto ainda não se firmou (Foto: Lucas Merçon/Fluminense F.C.)

Grande desfalque

Além de Nino, André foi um dos grandes protagonistas do ano vitorioso do Fluminense, em 2023. Convocado com frequência à Seleção Brasileira principal, o volante sofreu uma lesão no ligamento colateral medial do joelho direito. Desfalque desde abril, ele deve retornar aos gramados nas próximas semanas.

André há mais de dois meses lesionado (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense)

Mais uma baixa importante

O Fluminense também perdeu Jhon Arias recentemente, que é um dos principais responsáveis pelo bom rendimento ofensivo da equipe. O atacante está na seleção da Colômbia, disputando a Copa América, e o Tricolor perdeu todas as partidas que disputou sem ele, excluindo os confrontos do Campeonato Carioca disputados com time alternativo.

Arias está disputando a Copa América pela Colômbia (Foto: Divulgação / Colômbia)

Crise do artilheiro

Germán Cano é mais um que não vive grande fase em 2024. Assim como o time, o atacante caiu de rendimento e está há 11 partidas sem balançar as redes. São apenas cinco gols marcados nos 25 jogos disputados no ano (dois no Carioca, dois no Brasileirão e um pela Libertadores).

Cano não está bem em 2024 e passou em branco em Fluminense x Grêmio (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)