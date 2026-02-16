menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Fluminense divulga relacionados para enfrentar o Bangu sem Arana e Hércules

Jogadores foram vetados pelo Departamento Médico

WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/02/2026
14:24
Arana na estreia pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
Arana na estreia pelo Fluminense (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)
O Fluminense divulgou a lista de relacionados para o duelo contra o Bangu, nesta segunda-feira (16), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. A principal novidade é a ausência de Guilherme Arana e Hércules, ambos vetados pelo departamento médico.

➡️ 'Novo' Fluminense tem pilares históricos do clube como lideranças

Arana sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo durante o treino de domingo e passará por exames de imagem. Já Hércules apresentou dores no púbis e está fora da partida. O meia Nonato segue em transição para retorno ao grupo, enquanto Germán Cano continua o processo de recuperação após artroscopia no joelho direito.

Por outro lado, o técnico Luis Zubeldía contará com a base que vem mantendo 100% de aproveitamento em 2026 no Maracanã. O Tricolor tenta confirmar a classificação à semifinal diante do Bangu e manter a sequência positiva atuando em casa na temporada.

➡️ Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Relacionados do Fluminense

Goleiros
Fábio
Vitor Eudes
Marcelo Pitaluga

Laterais
Guga
Samuel Xavier
Renê
Júlio Fidelis

Zagueiros
Ignácio
Freytes
Jemmes
Igor Rabello

Meio-campistas
Martinelli
Facundo Bernal
PH Ganso
Otávio
Lucho Acosta

Atacantes
Kevin Serna
Canobbio
Soteldo
Savarino
John Kennedy
Santi Moreno
Matheus Reis
Keven Samuel

Relacionados do Fluminense para enfrentar o Bangu (Foto: Divulgação)
Relacionados do Fluminense para enfrentar o Bangu (Foto: Divulgação)

Invicto no Brasileirão e campeão da Taça Guanabara, o Fluminense depende de uma vitória sobre o Bangu para igualar a marca histórica de triunfos consecutivos como mandante, registrada há mais de 80 anos. Caso consiga a classificação, o Tricolor encara o Vasco nas semifinais do Campeonato Carioca.

➡️Aposte nos jogos do Fluminense em 2026!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

circulo com pontos dentroTudo sobre

