Fluminense divulga relacionados para enfrentar o Bangu sem Arana e Hércules

O Fluminense divulgou a lista de relacionados para o duelo contra o Bangu, nesta segunda-feira (16), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. A principal novidade é a ausência de Guilherme Arana e Hércules, ambos vetados pelo departamento médico.

Arana sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo durante o treino de domingo e passará por exames de imagem. Já Hércules apresentou dores no púbis e está fora da partida. O meia Nonato segue em transição para retorno ao grupo, enquanto Germán Cano continua o processo de recuperação após artroscopia no joelho direito.

Por outro lado, o técnico Luis Zubeldía contará com a base que vem mantendo 100% de aproveitamento em 2026 no Maracanã. O Tricolor tenta confirmar a classificação à semifinal diante do Bangu e manter a sequência positiva atuando em casa na temporada.

Relacionados do Fluminense

Goleiros

Fábio

Vitor Eudes

Marcelo Pitaluga

Laterais

Guga

Samuel Xavier

Renê

Júlio Fidelis

Zagueiros

Ignácio

Freytes

Jemmes

Igor Rabello

Meio-campistas

Martinelli

Facundo Bernal

PH Ganso

Otávio

Lucho Acosta

Atacantes

Kevin Serna

Canobbio

Soteldo

Savarino

John Kennedy

Santi Moreno

Matheus Reis

Keven Samuel

Relacionados do Fluminense para enfrentar o Bangu (Foto: Divulgação)

Invicto no Brasileirão e campeão da Taça Guanabara, o Fluminense depende de uma vitória sobre o Bangu para igualar a marca histórica de triunfos consecutivos como mandante, registrada há mais de 80 anos. Caso consiga a classificação, o Tricolor encara o Vasco nas semifinais do Campeonato Carioca.

