Fluminense divulga relacionados para enfrentar o Bangu sem Arana e Hércules
Jogadores foram vetados pelo Departamento Médico
- Matéria
- Mais Notícias
O Fluminense divulgou a lista de relacionados para o duelo contra o Bangu, nesta segunda-feira (16), às 18h (de Brasília), no Maracanã, pelas quartas de final do Campeonato Carioca. A principal novidade é a ausência de Guilherme Arana e Hércules, ambos vetados pelo departamento médico.
Fluminense pede licença a Rei Momo e abre carnaval carioca com Rivellino; relembre
Fluminense
Mais que a vaga: Fluminense encara o Bangu por recorde em sua história
Fluminense
Europeus reagem a atuação de Thiago Silva pelo Porto: ‘Qualquer outro’
Fora de Campo
➡️ 'Novo' Fluminense tem pilares históricos do clube como lideranças
Arana sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo durante o treino de domingo e passará por exames de imagem. Já Hércules apresentou dores no púbis e está fora da partida. O meia Nonato segue em transição para retorno ao grupo, enquanto Germán Cano continua o processo de recuperação após artroscopia no joelho direito.
Por outro lado, o técnico Luis Zubeldía contará com a base que vem mantendo 100% de aproveitamento em 2026 no Maracanã. O Tricolor tenta confirmar a classificação à semifinal diante do Bangu e manter a sequência positiva atuando em casa na temporada.
➡️ Tudo sobre o Tricolor carioca agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense
Relacionados do Fluminense
Goleiros
Fábio
Vitor Eudes
Marcelo Pitaluga
Laterais
Guga
Samuel Xavier
Renê
Júlio Fidelis
Zagueiros
Ignácio
Freytes
Jemmes
Igor Rabello
Meio-campistas
Martinelli
Facundo Bernal
PH Ganso
Otávio
Lucho Acosta
Atacantes
Kevin Serna
Canobbio
Soteldo
Savarino
John Kennedy
Santi Moreno
Matheus Reis
Keven Samuel
Invicto no Brasileirão e campeão da Taça Guanabara, o Fluminense depende de uma vitória sobre o Bangu para igualar a marca histórica de triunfos consecutivos como mandante, registrada há mais de 80 anos. Caso consiga a classificação, o Tricolor encara o Vasco nas semifinais do Campeonato Carioca.
➡️Aposte nos jogos do Fluminense em 2026!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias