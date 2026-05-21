Fábio critica Fluminense e vê mais erros da defesa do que mérito dos adversários

O Fluminense voltou a apresentar fragilidade defensiva na vitória por 2 a 1 sobre o Bolívar, nesta terça-feira (19), no Maracanã, pela Libertadores. Apesar do triunfo, o Tricolor sofreu gol pelo oitavo jogo consecutivo e chegou a 11 gols sofridos nos últimos oito compromissos da temporada.

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A equipe de Luis Zubeldía novamente teve dificuldade para sustentar o controle emocional e defensivo da partida. Depois de abrir o placar logo no início com Lucho Acosta, o Fluminense se lançou ao ataque em busca do saldo necessário para depender apenas de si na competição, mas deu espaços atrás e viu Melgar empatar ainda no primeiro tempo. O segundo gol, marcado por John Kennedy, manteve o time vivo no Grupo C, mas não evitou novo alerta defensivo.

Após a partida, o goleiro Fábio comentou a sequência de gols sofridos e afirmou que os problemas passam por toda a equipe, não apenas pela linha defensiva.

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— Todas as situações a gente tem que corrigir. A situação do gol fica muito nítida ali para a parte da defesa, mas são situações que englobam o grupo todo. Então a gente tem que, lógico, tentar corrigir quando as coisas não dão certo ali na frente. Mas são situações que têm que ser cada vez mais observadas no dia a dia, tentar o mais rápido possível ver como a gente tá fazendo e, no jogo seguinte, focar na hora que tiver que marcar mesmo. Todos na sua função para estar atentos o jogo todo, para não dar essas oportunidades que as equipes adversárias estão tendo. Às vezes nem tanto por qualidade do adversário, mas muito por algumas situações de leitura do nosso time — afirmou o goleiro.

Mesmo vivo na Libertadores, o Fluminense agora não depende mais apenas de si para avançar às oitavas de final. O time precisa vencer o Deportivo La Guaira, na última rodada, e torcer por um tropeço do Bolívar diante do Independiente Rivadavia.

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Rio de Janeiro, Brasil - 19/05/2026 - Estádio Maracanã. Fluminense enfrenta o Bolívar esta noite no Maracanã pela 5ª rodada da fase de grupos da Conmebol Libertadores 2026. FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C. IMPORTANTE: Imagem destinada a uso institucional e divulgação, seu uso comercial está vetado incondicionalmente por seu autor e o Fluminense Football Club.É obrigatório mencionar o nome do autor ou usar a imagem. . Time do Fluminense perfilado no campo antes da partida contra o Bolivar (Foto: Lucas Merçon/ Fluminense FC)

O que vem por aí para o Fluminense?

O próximo compromisso do Fluminense é contra o Mirassol, no sábado (23), pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa.

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