Fluminense: Ganso volta a treinar e cria expectativa de retorno

O meio-campista Paulo Henrique Ganso voltou a treinar com o elenco do Fluminense nesta sexta-feira (7), quase dois meses após sofrer uma lesão grau 2 na panturrilha esquerda, em partida contra o Corinthians, no dia 13 de setembro. O camisa 10 participou normalmente das atividades no CT Carlos Castilho, junto aos atletas que não atuaram ou jogaram poucos minutos na vitória por 1 a 0 sobre o Mirassol, na quinta-feira.

Enquanto isso, os titulares realizaram apenas trabalhos regenerativos e musculação, como é habitual um dia após os jogos. A presença de Ganso no treino coletivo representa mais um avanço na recuperação do meia, que nas últimas semanas vinha trabalhos separados com bola. Apesar da evolução, a tendência é que ele ainda não seja relacionado para a próxima partida, neste domingo (9), contra o Cruzeiro, no Mineirão, pelo Brasileirão.

Assim como aconteceu com Nonato, mesmo quando estiver 100%, o craque ainda deve esperar oportunidade para aparecer entre os relacionados de uma partida. O técnico Luis Zubeldía já havia comentado anteriormente que conta com o jogador para o elenco e vê nele características distintas às de Lucho Acosta, atual titular da posição. O argentino, porém, sempre ressaltou a necessidade de respeitar o tempo de recuperação do camisa 10.

Retorno de Ganso ao Fluminense

Ganso não entra em campo desde a derrota para o Corinthians, ainda sob o comando de Renato Gaúcho. Desde a chegada de Zubeldía, o meia não havia conseguido ficar à disposição. Com o retorno gradual aos treinos com o grupo, a expectativa no Fluminense é de que o jogador possa voltar a ser relacionado depois da Data-Fifa, caso siga sem intercorrências na recuperação.