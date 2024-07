Fluminense empresta jogador da base para time português

(Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/07/2024 - 16:34 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense fechou, nesta semana, a saída do lateral direito Calegari do clube. O atleta, revelado no clube, será emprestado ao Famalicão-POR, e não será mais aproveitado pelo Tricolor.

O jogador ficará em Portugal até junho de 2025. Caso queira comprar o atleta, o Famalicão-POR terá que desembolsar cerca de R$ 9,2 milhões.

Números de Calegari pelo Fluminense

Revelado no Flu, Calegari somou 82 jogos, um gol e duas assistências com a camisa Tricolor. O jogador teve, ainda, uma passagem de 27 jogos pelo LA Galaxy, da MLS. O lateral é conhecido por sua versatilidade e capacidade de atuar tanto na defesa quanto no meio-campo, demonstrando habilidade em interceptações, desarmes e apoio ao ataque.

Além de suas habilidades defensivas, Calegari também contribui ofensivamente com cruzamentos e jogadas pelas laterais, ajudando a criar oportunidades de gol para sua equipe. Seu estilo de jogo combina uma boa leitura de jogo, resistência física e técnica com a bola.