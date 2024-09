Fluminense é homenageado com mural na Irlanda

Mural em homenagem ao Fluminense na Irlanda (Foto: Divulgação / Fluminense)







Escrito por Lance! • Publicada em 16/09/2024 - 19:44 • Dublin (IRL)

Torcedores do Fluminense homenagearam o clube com um mural em grafite em Dublin, capital da Irlanda. A torcida "FluDublin, em parceria com o artista João "Bruto" Adnet, produziram a pinutra que retrata o escudo do clube, o sambista Cartola e elementos do Rio de Janeiro em verde, branco e grená.

Em publicação feita no site oficial do Tricolor, o presidente da do grupo de torcedores, Leandro Henrique, explicou como surgiu a ideia de fazer o mural. Segundo ele, a ideia inicial era pintar faixas ou bandeiras, mas tudo mudou após o contato com Bruto. A FluDublin existe desde 2021 e reúne cerca de 150 torcedores do Fluminense na capital da Irlanda.

- O mural surgiu de uma conexão de ideias que a gente teve com o Brutto. Eu tinha visto um vídeo dele que viralizou em uma rede social em que ele estava com a camisa do Fluminense fazendo uma arte do Einstein, na Alemanha. Eu já tinha visto uma arte dele aqui em Dublin, então eu descobri que ele morava aqui na cidade. Ele já estava planejando fazer um mural do Fluminense aqui ou em alguma outra cidade da Europa. A gente topou a ideia de primeira - afirmou Leandro.

- O local fica quase em frente ao pub onde a gente assiste aos jogos. Ficou essa homenagem ao Cartola, tem também uma lembrança do Rio de Janeiro e, principalmente, do nosso Fluminense. Agora, a gente tem um ponto turístico em Dublin para todos os tricolores que vierem visitar - completou o presidente da FluDublin.

Produção do mural em homenaem ao Fluminense em Dublin, na Irlanda (Foto: Divulgação / Fluminense)