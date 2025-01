O Fluminense está escalado com diversas joias de Xerém para encarar o Sampaio Corrêa, pela estreia do Campeonato Carioca. A equipe será comandada por Marcão, enquanto Mano Menezes só irá dirigir o Time de Guerreiros a partir da 5ª rodada.

O Tricolor vai a campo com Vitor Eudes; Felipe Andrade, Davi Schuindt, Manoel, Rafael Monteiro; Wallace Davi, Thiago Henrique, Isaque; Riquelme Felipe, João Neto e Paulo Baya. O clube espera ser o único dentre os quatro grandes a vencer na estreia do estadual.

Além dos Moleques de Xerém, o Fluminense vive a expectativa pela estreia de Paulo Baya, que chegou por empréstimo junto ao Goiás. O atleta balançou as redes em 18 oportunidades na última temporada e ganha sua primeira chance em um grande clube do futebol nacional.

Embora já estejam treinando com bola, Lelê e Ignácio foram preservados da partida, uma vez que finalizam o trabalho de transição após lesões em 2024. O volante Victor Hugo sofreu uma lesão muscular no treino de sexta-feira (10) e também desfalca o time de Marcão.

Fluminense conta com suporte de veteranos

Apesar de contar com diversos jovens da base, o Fluminense conta com Manoel e Vitor Eudes no início do Campeonato Carioca. A dupla se reapresentou mais cedo para buscar mais minutos em campo e dar suas contribuições no começo do estadual em busca de uma classificação às semifinais do torneio.

