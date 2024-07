Fluminense e Douglas Costa se aproximam de rescisão de contrato

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 15/07/2024 - 21:13 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense está perto de rescindir o contrato de Douglas Costa, em comum acordo com o jogador. O atleta deve oficializar o fim do vínculo nesta terça-feira (16), segundo informações publicadas inicialmente pelo "Ge". O caso vem à tona após vídeos do atacante em festa serem divulgados nas redes sociais.

Como o contrato do jogador foi firmado com termos de produtividade, os valores pela rescisão não são considerados altos. Antes de acertar com o Fluminense, Douglas Costa tinha negociações com o Samsunspor, da Turquia.

Reforço para 2024, atacante atuou pouco pelo Fluminense e deve deixar o clube (Foto: Thiago Vasconcelos Dos Santos/AGIF)

Porém, uma conversa com o técnico Fernando Diniz e a proposta do clube carioca fizeram o jogador mudar de ideia. Hoje, ele é um dos mais criticados pela torcida tricolor durante a campanha ruim no Brasileirão, e o treinador não está mais no clube.

O atual comandante da equipe é Mano Menezes, que escalou o atleta em duas partidas de três possíveis — contra Internacional e Criciúma, dois empates.

Em 2024, Douglas Costa acumula 22 partidas pelo Fluminense, sem gols marcados e com uma assistência distribuída. O Tricolor das Laranjeiras é o último colocado do Campeonato Brasileiro luta contra o rebaixamento na competição.