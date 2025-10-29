Fluminense divulga relacionados para enfrentar o Ceará
Tricolor pode entrar no G-6 do Brasileirão
O Fluminense divulgou na tarde desta quarta-feira (29) a lista de jogadores relacionados para o duelo contra o Ceará, às 19h (de Brasília), no Maracanã, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.
O técnico Luis Zubeldía convocou praticamente todo o elenco principal. As ausências ficam por conta do meia Paulo Henrique Ganso, que segue em fase de transição para os trabalhos em grupo, e do zagueiro Manoel, ainda em tratamento após artroscopia no joelho esquerdo.
O atacante Agustín Canobbio pode alcançar uma marca especial: caso entre em campo, completará 50 jogos com a camisa do Fluminense.
Facundo Bernal, Ignácio, Lima, Lucho Acosta, Martinelli, Ganso, Santi Moreno, Thiago Santos e os auxiliares técnicos Maxi Cúberas e Carlos Gruezo estão pendurados com dois amarelos.
Relacionados do Fluminense
Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes
Laterais: Guga, Samuel Xavier, Renê e Gabriel Fuentes
Zagueiros: Thiago Silva, Ignacio, Freytes
Meio-campistas: Martinelli, Hércules, Facundo Bernal, Lucho Acosta, Lima, Otávio, Riquelme Felipe
Atacantes: Germán Cano, John Kennedy, Kevin Serna, Canobbio, Keno, Soteldo, Everaldo
O duelo é decisivo para o Tricolor, que soma 44 pontos e pode entrar no G-6 em caso de vitória, ultrapassando o Botafogo nos critérios de desempate. A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (de Brasília).
