menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Fluminense divulga relacionados para enfrentar o Ceará

Tricolor pode entrar no G-6 do Brasileirão

WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/10/2025
15:57
Canobbio Fluminense
imagem cameraCanobbio comemora seu gol pelo Fluminense diante do Internacional na Copa do Brasil (Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Fluminense divulgou na tarde desta quarta-feira (29) a lista de jogadores relacionados para o duelo contra o Ceará, às 19h (de Brasília), no Maracanã, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

continua após a publicidade

➡️ Fluminense x Ceará terá operação normal um dia depois do caos no Rio

O técnico Luis Zubeldía convocou praticamente todo o elenco principal. As ausências ficam por conta do meia Paulo Henrique Ganso, que segue em fase de transição para os trabalhos em grupo, e do zagueiro Manoel, ainda em tratamento após artroscopia no joelho esquerdo.

Ibrahimovic e Guardiola
Ibrahimovic e Guardiola
Lance!
Bruno Lage discutindo com Kökçü na beira do campo, na partida do Benfica, no Mundial (Foto: Michael Owens/AFP)
Lance!
Lance!
Lance!
Lance!
Zidane e Bale pelo Real
Lance!
Ibrahimovic e Guardiola

Discussões entre treinadores e jogadores são situações contenciosas que frequentemente surgem devido a divergências sobre tática, desempenho ou indisciplina. Reveja as dez mais memoráveis ​​neste ensaio fotográfico do jornal Diario AS, da Espanha.

(Foto: LLUIS GENE / AFP)

  • Miniatura da imagem: Ibrahimovic e Guardiola
  • Miniatura da imagem:
  • Miniatura da imagem: Bruno Lage discutindo com Kökçü na beira do campo, na partida do Benfica, no Mundial (Foto: Michael Owens/AFP)
  • Miniatura da imagem:
  • Miniatura da imagem:
  • Miniatura da imagem:
  • Miniatura da imagem:
  • Miniatura da imagem: Zidane e Bale pelo Real
  • Miniatura da imagem:
  • Miniatura da imagem: Ibrahimovic e Guardiola

O atacante Agustín Canobbio pode alcançar uma marca especial: caso entre em campo, completará 50 jogos com a camisa do Fluminense.

Facundo Bernal, Ignácio, Lima, Lucho Acosta, Martinelli, Ganso, Santi Moreno, Thiago Santos e os auxiliares técnicos Maxi Cúberas e Carlos Gruezo estão pendurados com dois amarelos.

continua após a publicidade
Luis Zubeldía é o técnico do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)
Luis Zubeldía é o técnico do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Relacionados do Fluminense

Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes
Laterais: Guga, Samuel Xavier, Renê e Gabriel Fuentes
Zagueiros: Thiago Silva, Ignacio, Freytes
Meio-campistas: Martinelli, Hércules, Facundo Bernal, Lucho Acosta, Lima, Otávio, Riquelme Felipe
Atacantes: Germán Cano, John Kennedy, Kevin Serna, Canobbio, Keno, Soteldo, Everaldo

O duelo é decisivo para o Tricolor, que soma 44 pontos e pode entrar no G-6 em caso de vitória, ultrapassando o Botafogo nos critérios de desempate. A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (de Brasília).

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias