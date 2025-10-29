Fluminense divulga relacionados para enfrentar o Ceará

O Fluminense divulgou na tarde desta quarta-feira (29) a lista de jogadores relacionados para o duelo contra o Ceará, às 19h (de Brasília), no Maracanã, em jogo atrasado da 12ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico Luis Zubeldía convocou praticamente todo o elenco principal. As ausências ficam por conta do meia Paulo Henrique Ganso, que segue em fase de transição para os trabalhos em grupo, e do zagueiro Manoel, ainda em tratamento após artroscopia no joelho esquerdo.

O atacante Agustín Canobbio pode alcançar uma marca especial: caso entre em campo, completará 50 jogos com a camisa do Fluminense.

Facundo Bernal, Ignácio, Lima, Lucho Acosta, Martinelli, Ganso, Santi Moreno, Thiago Santos e os auxiliares técnicos Maxi Cúberas e Carlos Gruezo estão pendurados com dois amarelos.

Luis Zubeldía é o técnico do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Relacionados do Fluminense

Goleiros: Fábio, Marcelo Pitaluga e Vitor Eudes

Laterais: Guga, Samuel Xavier, Renê e Gabriel Fuentes

Zagueiros: Thiago Silva, Ignacio, Freytes

Meio-campistas: Martinelli, Hércules, Facundo Bernal, Lucho Acosta, Lima, Otávio, Riquelme Felipe

Atacantes: Germán Cano, John Kennedy, Kevin Serna, Canobbio, Keno, Soteldo, Everaldo

O duelo é decisivo para o Tricolor, que soma 44 pontos e pode entrar no G-6 em caso de vitória, ultrapassando o Botafogo nos critérios de desempate. A partida terá transmissão ao vivo pelo Premiere, a partir das 19h (de Brasília).