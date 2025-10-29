menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Fluminense x Ceará terá operação normal um dia depois do caos no Rio

BEPE mantém efetivo habitual e SuperVia reforça trens para atender torcedores

WhatsApp-Image-2024-12-11-at-16.06.12-1-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Brandão
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 29/10/2025
15:48
Maracanã em Fluminense x Bahia, pelo Brasileirão 2024 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
imagem cameraMaracanã em Fluminense x Bahia, pelo Brasileirão 2024 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
  • Matéria
  • Mais Notícias

A cidade do Rio de Janeiro começa a retomar a rotina nesta quarta-feira (29), um dia após as operações policiais que causaram transtornos em diversas regiões. Mesmo com o clima ainda de atenção, a partida entre Fluminense e Ceará, válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro e adiada anteriormente, terá operação normal no Maracanã, a partir das 19h (de Brasília).

continua após a publicidade

Em contato com o Lance!, o Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (BEPE) informou que o efetivo previsto para o jogo será o mesmo das demais partidas do Tricolor em casa: 370 policiais estarão destacados para o estádio. Além disso, o 6º BPM atuará com 110 agentes e 20 viaturas no entorno, enquanto o Grupamento de Polícia Ferroviária (GPFER) contará com 50 policiais distribuídos nas estações de Madureira, Nova Iguaçu, Engenho de Dentro e Maracanã.

Ibrahimovic e Guardiola
Ibrahimovic e Guardiola
Lance!
Bruno Lage discutindo com Kökçü na beira do campo, na partida do Benfica, no Mundial (Foto: Michael Owens/AFP)
Lance!
Lance!
Lance!
Lance!
Zidane e Bale pelo Real
Lance!
Ibrahimovic e Guardiola

Discussões entre treinadores e jogadores são situações contenciosas que frequentemente surgem devido a divergências sobre tática, desempenho ou indisciplina. Reveja as dez mais memoráveis ​​neste ensaio fotográfico do jornal Diario AS, da Espanha.

(Foto: LLUIS GENE / AFP)

  • Miniatura da imagem: Ibrahimovic e Guardiola
  • Miniatura da imagem:
  • Miniatura da imagem: Bruno Lage discutindo com Kökçü na beira do campo, na partida do Benfica, no Mundial (Foto: Michael Owens/AFP)
  • Miniatura da imagem:
  • Miniatura da imagem:
  • Miniatura da imagem:
  • Miniatura da imagem:
  • Miniatura da imagem: Zidane e Bale pelo Real
  • Miniatura da imagem:
  • Miniatura da imagem: Ibrahimovic e Guardiola

Os portões do Maracanã serão abertos ao público às 17h. Para facilitar o deslocamento dos torcedores, a SuperVia anunciou reforço na operação dos ramais Santa Cruz e Japeri, que circularão com intervalo médio de 14 minutos entre 16h30 e 17h40. Após o apito final, trens extras partirão da estação Maracanã com destino a Santa Cruz, Japeri e Saracuruna.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Os horários previstos para o retorno são: Santa Cruz (21h29, 21h48, 22h07 e 22h26), Japeri (21h25, 21h43, 22h01, 22h19 e 22h39) e Saracuruna (21h29, 21h52 e 22h13). A expectativa é de que o jogo ocorra sem intercorrências, marcando a normalização das atividades na capital fluminense após o dia de tensão.

Zubeldia, treinador do Fluminense, no clássico contra o Botafogo pelo Brasileirão
Zubeldia, treinador do Fluminense, no clássico contra o Botafogo pelo Brasileirão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Confira as informações do jogo entre Fluminense x Ceará

✅ FICHA TÉCNICA
FLUMINENSE X CEARÁ
BRASILEIRÃO - 12ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 29 de outubro de 2025, às 19h (de Brasília)
📍 Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
📺 Onde assistir: Premiere
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)
🚩 Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)
🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

continua após a publicidade

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta; Canobbio, John Kennedy e Serna. Técnico: Luis Zubeldía.

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço e Vina; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho. Técnico: Léo Condé.

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias