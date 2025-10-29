A cidade do Rio de Janeiro começa a retomar a rotina nesta quarta-feira (29), um dia após as operações policiais que causaram transtornos em diversas regiões. Mesmo com o clima ainda de atenção, a partida entre Fluminense e Ceará, válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro e adiada anteriormente, terá operação normal no Maracanã, a partir das 19h (de Brasília).

Em contato com o Lance!, o Batalhão Especializado de Policiamento em Estádios (BEPE) informou que o efetivo previsto para o jogo será o mesmo das demais partidas do Tricolor em casa: 370 policiais estarão destacados para o estádio. Além disso, o 6º BPM atuará com 110 agentes e 20 viaturas no entorno, enquanto o Grupamento de Polícia Ferroviária (GPFER) contará com 50 policiais distribuídos nas estações de Madureira, Nova Iguaçu, Engenho de Dentro e Maracanã.

Os portões do Maracanã serão abertos ao público às 17h. Para facilitar o deslocamento dos torcedores, a SuperVia anunciou reforço na operação dos ramais Santa Cruz e Japeri, que circularão com intervalo médio de 14 minutos entre 16h30 e 17h40. Após o apito final, trens extras partirão da estação Maracanã com destino a Santa Cruz, Japeri e Saracuruna.

Os horários previstos para o retorno são: Santa Cruz (21h29, 21h48, 22h07 e 22h26), Japeri (21h25, 21h43, 22h01, 22h19 e 22h39) e Saracuruna (21h29, 21h52 e 22h13). A expectativa é de que o jogo ocorra sem intercorrências, marcando a normalização das atividades na capital fluminense após o dia de tensão.

Confira as informações do jogo entre Fluminense x Ceará

✅ FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE X CEARÁ

BRASILEIRÃO - 12ª RODADA

📆 Data e horário: quarta-feira, 29 de outubro de 2025, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

📺 Onde assistir: Premiere

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Flavio Rodrigues de Souza (SP)

🚩 Assistentes: Daniel Paulo Ziolli (SP) e Evandro de Melo Lima (SP)

🖥️ VAR: Rodrigo D'Alonso Ferreira (SC)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Hércules e Acosta; Canobbio, John Kennedy e Serna. Técnico: Luis Zubeldía.

CEARÁ: Bruno Ferreira; Fabiano Souza, Marllon, Willian Machado e Matheus Bahia; Richardson, Lourenço e Vina; Galeano, Pedro Raul e Fernandinho. Técnico: Léo Condé.