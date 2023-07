Embora tenha balançado as redes contra América-MG e Bahia, Lelê ainda busca conquistar a confiança do torcedor e desencantar com a camisa do Tricolor após ter feito um grande início de temporada com o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca. E nada melhor do que receber uma chance contra o Coritiba, que possui a segunda pior defesa do Brasileirão com 28 gols sofridos em 15 rodadas.