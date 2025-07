A saída de Jhon Arias para o Wolverhampton reforçou a necessidade do Fluminense em buscar reforços no mercado da bola. A perda de seu principal jogador das últimas duas temporadas deixou o ataque Tricolor com menos opções. Esta, no entanto, não é a única carência no elenco identificada pela diretoria de futebol do clube.

continua após a publicidade

O Fluminense busca pelo menos três atletas para preencher lacunas em diferentes setores do campo. Após a derrota para o Palmeiras na quarta-feira (23), Renato Gaúcho foi questionado novamente sobre reforços. O treinador evitou responder diretamente e afirmou que o assunto era "reservado ao presidente do clube".

Renato Gaúcho, treinador do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/FFC)

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Fluminense

Não foi a primeira vez que Renato deu sua posição sobre seu elenco e a chegada de reforços ao Fluminense. O treinador já indicou outras vezes que o elenco do Tricolor Carioca precisa de mais peças para que o grupo possa ter mais opções e variações táticas.

continua após a publicidade

Em 2025, o Fluminense contratou 10 jogadores para reforçar o elenco em todos os setores. Hércules, Lavega, Paulo Baya, Freytes, Renê, Canobbio, Otávio, Everaldo, Lezcano e Soteldo chegaram ao clube neste ano. O único jogador vendo pelo Tricolor foi Jhon Árias, comprado pelo Wolverhampton. Mesmo com vários novos nomes no elenco, o Fluminense ainda busca novas peças para o plantel.

Confira as posições que Fluminense busca no mercado

O Fluminense quer reforçar o elenco três posições diferentes. A primeira e mais óbvia busca do Tricolor existe pela saída de Arias. Há o entendimento de que o colombiano precisa ser substituído pelo papel que ele desempenhava no elenco. Arias foi o principal assistente do Fluminense nas últimas temporadas.

continua após a publicidade

Jhon Arias se despede do Fluminense após a partida contra o Cruzeiro (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)

Outro setor que o Fluminense quer qualificar é o do meio de campo. A diretoria busca um meia no mercado, já que Ganso, camisa 10 e principal nome da posição, tem sofrido recorrentemente com problemas físicos e não tem um substituto fixo na sua posição. Hinestroza, do Atlético Nacional, da Colômbia é apontado por alguns como nome ideal para repor a saída do camisa 21.

➡️ Entenda a negociação entre Fluminense e Atlético Nacional envolvendo Serna e Hinestroza

Por fim, a diretoria busca um centro avante com boa bola aérea para disputar posição com Cano e Everaldo. Por mais que o camisa 14 se mantenha como artilheiro da equipe em 2025, o argentino não vem apresentando muita constância nas atuações. O mesmo vale para Everaldo, reserva imediato de Cano, que não tem apresentado um grande desempenho.

John Kennedy, que voltou de empréstimo do Pachuca, surge como alternativa no ataque para os dois atacantes. Por ter mais mobilidade, o atual camisa 99 pode atuar em outras partes do ataque e não perderia tanto espaço com a chegada de mais um jogador de área. O Fluminense pode contratar reforços até o dia 2 de setembro, prazo de fechamento da janela de transferências