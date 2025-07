O Fluminense encerrou sua participação no Brasileirão Sub-20 ao ser derrotado por 3 a 2 pelo Palmeiras, na quarta-feira (23), na Arena Barueri. Para o duelo, Isaque e Riquelme Felipe, autores dos gols dos Moleques de Xerém, e Wallace Davi, ficaram à disposição do treinador Felipe Canavan. O planejamento para os atletas é que voltem a treinar no elenco principal no restante da temporada.

Riquelme Felipe comemora gol pelo Fluminense no sub-20 (Foto: Leonardo Brasil / Fluminense F.C.)

O trio estava integrado ao profissional no primeiro semestre, recebendo as primeiras chances no Campeonato Carioca. Entre eles, Riquelme Felipe foi quem mais teve minutagem, entrando em 17 partidas, enquanto Isaque jogou em 11 e Wallace em três.

Riquelme e Isaque são potenciais peças para posições carentes do Fluminense

O Fluminense busca opções para o ataque. Com a saída de Jhon Árias e a atual fase dos jogadores do setor, os jovens da base podem conseguir ganhar espaço no elenco de Renato Gaúcho. O treinador é conhecido por utilizar jovens com frequência em seus trabalhos.

Isque comemora gol em jogo contra o Palmeiras no Sub-20 (Foto: Leonardo Brasil / Fluminense F.C)

Com ele, Riquelme Felipe foi utilizado duas vezes no Campeonato Brasileiro e uma vez na Copa do Brasil como reserva. Isaque foi utilizado por Renato Gaúcho em uma partida do Brasileirão e no confronto com a Aparecidense na Copa do Brasil. Os dois jogadores ainda não marcaram gols pelo Fluminense sob o comando de Renato, mas devem voltar a ter espaço com o treinador.

Atualmente, o Tricolor busca, preferencialmente, três novas opções para diferentes áreas de atuação. O clube quer um meia, um centro avante com boa bola aérea e um jogador que possa atuar pelos lados de campo. Isaque e Riquelme Felipe se adequam a algumas das principais necessidades do time principal do Fluminense.

Wallace Davi, que nasceu em 2007 e tem 18 anos, ainda não jogou sob Renato Gaúcho. O jogador, que atua pelo meio de campo, tem grande concorrência, mas já faz parte do grupo principal do Fluminense desde o início do ano.