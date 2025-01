O confronto entre Fluminense e Madureira, pela 5ª rodada do Campeonato Carioca, será realizado no Estádio Kléber Andrade, em Cariacica. O Tricolor Suburbano optou por vender o mando de campo, e a mudança foi confirmada pela Ferj.

Segundo o jornalista Victor Lessa, o Time de Guerreiros fez uma solicitação para que a partida fosse realizada às 16h (de Brasília), no domingo (26), e foi atendido. Inicialmente, o jogo estava previsto para ocorrer às 21h (de Brasília).

Nesse duelo, o Fluminense tem previsão de entrar em campo com a equipe principal e sob comando de Mano Menezes. O regulamento prevê que os clubes utilizem força máxima a partir da 5ª rodada do Campeonato Carioca.

Na competição, o Tricolor vive um início complicado, tendo somado apenas um ponto nas duas primeiras rodadas. No sábado (18), o Time de Guerreiros recebe o Maricá, em Moça Bonita, em busca de uma vitória para seguir sonhando com uma vaga na semifinal do torneio.

Ainda com a equipe alternativa, o Fluminense também encara a Portuguesa, na quinta-feira (23). No entanto, Marcão estuda a utilização de mais peças do elenco principal diante do início ruim na competição.