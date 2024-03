Fluminense avançará por Thiago Silva e aguarda liberação do Chelsea

Thiago Silva está no Chelsea desde 2020 (Foto: Ben Stansall / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/03/2024 - 09:45 • Rio de Janeiro (RJ)

Não é de hoje que o Fluminense tem interesse na volta de Thiago Silva às Laranjeiras. Presidente do clube, Mário Bittencourt afirmou que o Tricolor irá avançar nas negociações pelo zagueiro assim que houver a liberação por parte do Chelsea, em entrevista ao portal "ge". O jogador tem contrato com os Blues até o meio do ano.

- Sou muito amigo do Thiago (Silva), converso com ele sobre vários assuntos e não só sobre a vinda ao Fluminense. Neste momento, não temos nada, mas temos um enorme desejo para que ele volte para casa. Pelo que a gente tem ouvido, o contrato dele com o Chelsea se encerra no meio do ano e ele não renovaria. Eu creio que, no Brasil, a vontade dele seja de jogar no Fluminense. Assim que ele estiver liberado no Chelsea, voltamos à carga. E ele vai nos ajudar nesse ano tão importante - disse o presidente tricolor.

Além de Mário Bittencourt, quem também falou sobre o possível retorno de Thiago Silva ao Fluminense foi o ídolo e diretor de planejamento do clube, Fred. O ex-jogador afirmou, após o sorteio da Libertadores realizado no último dia 18, que "as portas estão escancaradas" para a volta do zagueiro, e reforçou que a contratação é um sonho da equipe.

Após ter renovado seu vínculo com o Chelsea ao final da temporada 2022-23, o Thiago Silva tem contrato até o meio deste ano com o clube inglês. Titular e destaque na última temporada, o brasileiro lidou recentemente com uma lesão e, desde então, perdeu espaço a equipe comandada por Mauricio Pochettino. Desta forma, aos 39 anos, parece provável que o zagueiro não continue com os Blues.

Alvo do Fluminense, Thiago Silva celebra gol pelo Chelsea (Divulgação/Chelsea)