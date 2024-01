Antes do post do anúncio, o Fluminense procou os rivais Cariocas com a frase "Tem uruguaio chegando ao único carioca campeão da Libertadores no Maraca". Além disso, uma imagem da esquina entre a Avenida Maracanã e a Rua Uruguai, no Rio de Janeiro, junto a bandeiras do Fluminense e do país natal de Terans. Veja abaixo a publicação.