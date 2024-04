John Kennedy seguirá afastado do Fluminense pro tempo indeterminado (FOTO: LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.)







Escrito por Lance! • Publicada em 30/04/2024 - 14:09 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense informou que John Kennedy seguirá afastado do elenco profissional por tempo indeterminado após novo ato de indisciplina.

O jogador havia sido reintegrado ao grupo na última segunda-feira (29), mesmo não comparecendo às atividades no domingo, realizadas no CT Carlos Castilho, mas chegou atrasado ao treinamento desta manhã e foi novamente afastado pela diretoria tricolor.

Alexsander, Arthur e Kauã Elias, por sua vez, retornam à equipe comandada por Fernando Diniz após período de punição. Na terça-feira (23), o quarteto foi afastado por atos de indisciplina na concentração do Fluminense antes do clássico contra o Vasco.

Na ocasião, o grupo convidou mulheres e organizou uma festa dentro do hotel em que a equipe realizava a concentração, localizado na região do Parque Olímpico, Zona Oeste do Rio de Janeiro.

CONFIRA A NOTA DO FLUMINENSE

O Fluminense informa que os atletas Alexsander, Kauã Elias e Arthur foram reintegrados ao grupo e estão à disposição da Comissão Técnica. O atleta John Kennedy havia sido também reintegrado ao grupo na segunda-feira, mesmo tendo faltado ao treino de domingo, mas foi novamente afastado na manhã desta terça-feria após chegar ao treino com 01h:20 de atraso e, a partir de agora, o afastamento das atividades com o restante do elenco profissional será por tempo indeterminado

John Kennedy marcou o segundo gol do Fluminense na decisão da Copa Libertadores (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)