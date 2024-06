Fernando Diniz revela tranquilidade no Fluminense: ‘Não tenho medo de ser demitido’

Fernando Diniz em entrevista coletiva após clássico. (Foto: Lucas Merçon/Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/06/2024 - 19:16 • Rio de Janeiro

Pressionado pelos resultados no Fluminense, Fernando Diniz não teme pela demissão no clube carioca. Em entrevista coletiva após a derrota para o Flamengo, por 1 a 0, o treinador foi questionado sobre as expectativas no cargo, mas revelou estar tranquilo. Confira:

"Não sou eu que me demito e me contrato. Nunca tive medo de ser demitido, tenho muita coerência no meu trabalho. O momento é ruim, mas estou tentando de tudo para melhorar a situação." - disse Fernando Diniz, em coletiva.

O Fluminense é o atual lanterna do Brasileirão, com apenas seis pontos somados em onze partidas. No clássico deste domingo, o gol da vitória rubro-negra foi marcado por Pedro, após pênalti de Calegari em Bruno Henrique.

Para Diniz, a marcação foi um erro do árbitro Rafael Rodrigo Klein, que influenciou o jogo por completo:

"De fato, não foi pênalti. Não dá para admitir que aquilo foi pênalti. Foi muito mais falta no Calegari, por causa do braço no BH. Hoje, quem definiu o resultado foi a arbitragem"

Fábio e Calegari reclamam com o árbitro após pênalti no Fla-Flu. Foto: Alexandre Loureiro/AGIF

Questionado sobre a raiz dos problemas do Fluminense na temporada, o comandante negou que questões de condicionamento físico estejam atrapalhando o desenvolvimento dos jogadores e do estilo de jogo.

"O problema não é físico, é um problema geral. Não dá para separar uma coisa da outra. A questão não está em uma valência só, mas sim no todo. Temos que trabalhar para melhorar em todas as frentes."

O treinador ainda elucidou a situação de Germán Cano, que não marca desde o dia 4 de maio e também gera desconfiança pelas atuações.

"Cano não está jogando no sacrifício. A lesão no joelho já foi totalmente recuperada."

O último gol de Cano pelo Fluminense aconteceu no jogo contra o Atlético-MG. (Jorge Rodrigues/AGIF)