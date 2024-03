- Foi determinante sofrer dois gols em 15 minutos. Poderia não ter sido se não tivesse a expulsão com o volume que a gente estava de imposição. Poderia ser uma virada histórica e estaríamos respondendo outra pergunta. O Botafogo entrou muito mais ligado do que a gente no jogo e não tem nada a ver com o meio de campo. Não tenho essa departamentalização do jogo. Tem a ver com o time como um todo. O Botafogo, merecidamente, soube aproveitar. Eles tiveram mais ímpeto e fome de vencer a partida.