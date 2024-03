⚽ COMO FOI A PARTIDA?



Em uma primeira etapa eletrizante, o Botafogo abriu o placar com apenas dois minutos de jogo com Marlon Freitas aproveitando cruzamento na área e soltando uma bomba de pé canhoto para estufar as redes. O Alvinegro ampliou o marcador com Raí, mas o Fluminense descontou a vantagem do Glorioso com Lelê, que chegou ao sexto gol no Campeonato Carioca.



Apesar de um início morno no segundo tempo, Fluminense e Botafogo promoveram um final eletrizante. Aos 34 minutos, John Kennedy sofreu um pênalti e converteu finalizando de cavadinha contra Gatito Fernández. Mas o Alvinegro respondeu na mesma moeda com André cometendo pênalti sobre Kauê e sendo expulso. Marlon Freitas converteu e deu a vantagem para o Glorioso. Nos acréscimos, Urso recebeu cruzamento da esquerda, ganhou dividida com Marcelo e deu números finais ao duelo.