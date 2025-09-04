Fred posta vídeo como treinador e viraliza na torcida do Fluminense

Ídolo do Fluminense, Fred voltou a aparecer nas redes sociais nesta semana, após um período de sumiço nas redes sociais, para mostrar o novo passo na sua transição de carreira no futebol. Em collab com a CBF Academy, o ex-atacante surgiu participando do curso para tirar a Licença A de Treinadores, realizado em Porto Alegre. A publicação mexeu com torcedores nas redes sociais.

A Licença A é obrigatória para quem deseja comandar equipes profissionais no Brasil e no exterior. Essa etapa é um avanço no projeto de Fred de se tornar um profissional cada vez mais qualificado. Em 2022, pouco depois da aposentadoria, o ex-jogador já havia concluído a Licença B, voltada para a formação de atletas de base, e também um curso de gestão esportiva, mostrando interesse em atuar em diferentes áreas do futebol.

Fred estava afastado das redes sociais desde julho, quando fez um post contando que estava acompanhando o Fluminense no Mundial de Clubes. O jogador se afastou da internet para estudar e passar mais tempo com a família. Agora, retoma a exposição para compartilhar essa nova fase.

- Meu objetivo é ser um profissional completo, com conhecimento em todas as áreas. Todos os cursos que fiz até hoje abrem demais a cabeça e são enriquecedores - afirmou Fred, ainda em 2022, quando concluiu a Licença B.

O ídolo tricolor também comentou sobre a importância da preparação mesmo após décadas de experiência dentro de campo:

- Já era algo que eu tinha planejado para a minha vida, adquirir o máximo de conhecimento teórico. Aqui também tem o prático. Acho que todo jogador ou ex-jogador, como é o meu caso, se colocar na conta, fizemos uns 10 mil treinos em 20 anos de carreira. Mas pedir para dar um treino, a maioria não estará capacitada para fazer - destacou.

Fred sempre deixou claro que pretende escolher com calma os próximos passos da carreira e que quer assumir qualquer função no momento certo:

- Não quero estar lá por estar, de qualquer jeito. Eu vou voltar para ajudar o clube a sempre brigar nas cabeças, por títulos. Vai ser uma decisão tomada sem precipitação - disse.

A publicação com a CBF Academy movimentou os comentários no Instagram do ex-jogador e em perfis de torcedores do clube. Internautas passaram a especular se Fred, em algum momento, poderá assumir o comando do time. Alguns mais empolgados já pediram a volta do ídolo como técnico do Tricolor.

