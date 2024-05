Felipe Melo revela bastidores da volta de John Kennedy e dá ‘puxão de orelha’ em atacante

John Kennedy marcou o gol da vitória do Fluminense sobre o Alianza Lima (Foto: Marcelo Gonçalves/Fluminense FC)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 30/05/2024 - 08:00 • Rio de Janeiro (RJ)

Destaque do Fluminense em 2023 e autor do gol do título da Libertadores, John Kennedy viveu um período difícil nas últimas semanas. Por conta de um ato de indisciplina e atrasos em treinos, o centroavante foi afastado do elenco por alguns dias e reintegrado na sequência.

➡️ A boa do Lance! Betting: vamos dobrar seu primeiro depósito, até R$200! Basta abrir sua conta e tá na mão!

Um dos líderes do elenco, Felipe Melo revelou os bastidores da volta do camisa nove ao plantel e falou da importância dos veteranos para o retorno do camisa nove. Após a vitória do Tricolor sobre o Alianza Lima, o zagueiro ainda deu um "puxão de orelha" no jovem.

- É uma satisfação vê-lo fazer gol e estar bem nesse retorno. Depois do gol que ele fez no último jogo (contra o Sampaio Corrêa), vi um monte de abutres falando: "Mas não foram comemorar com o garoto". Querem implantar no Fluminense algo que não existe. O John voltou e teve mais uma oportunidade muito por nós, atletas. Que entendemos que ele é um ser humano passível de erros. É uma satisfação vê-lo brilhar. É um cara que tem muita qualidade. Se pararmos para pensar, quantos noves temos para servir a Seleção Brasileira? Espero que ele realmente tenha colocado a cabeça no lugar, entendido que é um exemplo para os filhos dele e estamos aqui para ajudar e desfrutar de grandes gols de John Kennedy.

John Kennedy foi aplaudido por Felipe Melo após gol da vitória do Fluminense (Foto: Marina Garcia/Fluminense)

Ao mesmo tempo em que Felipe Melo comentava sobre John Kennedy, Fernando Diniz era só elogios ao atacante na coletiva de imprensa. O treinador explicou a importância do camisa nove, que atuou durante os 90 minutos no confronto pela Libertadores.

- Ele não fez uma partida brilhante tecnicamente, mas ele lutou o jogo todo, ajudou a equipe, ajudou a marcar. E foi premiado com um gol. Ele é um jogador muito letal. Ele tem essa capacidade, tem o carisma do público. Ele é um tipo de jogador, de personalidade muito empático para a torcida e para quem gosta de futebol. É um cara que faz parte do show. E a torcida do Fluminense tem outros elementos, pois ele é de Xerém, quando subiu fez gol contra o Flamengo, decidiu Libertadores.

Com o gol de John Kennedy, o Fluminense conseguiu fazer sua segunda melhor campanha na história da fase de grupos da Libertadores. O Tricolor chegou aos 14 pontos e aguarda o sorteio das oitavas de final para conhecer o seu próximo adversário.