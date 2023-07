O “Fala, Jogadô”, novo programa de entrevistas do Lance!, vai trazer em seu segundo episódio uma resenha da melhor qualidade com Samuel Xavier, lateral-direito do Fluminense. No bate-papo com a apresentadora Ana Goebel, o jogador contou histórias hilárias e até falou em buscar uma oportunidade na Seleção Brasileira, que divide o técnico Fernando Diniz com o Tricolor. Você vai poder acompanhar tudo nesta sexta-feira aqui no site do Lance! e também no nosso canal no Youtube, às 11h.