O zagueiro Jemmes, de 25 anos, desembarcou no aeroporto do Galeão para assinar um contrato de 5 temporadas com o Fluminense. O defensor chegou ao Rio de Janeiro na noite desta quinta-feira (25), o atleta já falou, inclusive, que não vê a hora de estrear pelo Tricolor. Em 2025, o jogador foi uma das peças mais importantes do Mirassol.

Para adquirir o jogador em definitivo, o Fluminense vai pagar aproximadamente 4 milhões de dólares (R$ 22,2 milhões) ao Leão Caipira, que vai manter 30% dos direitos do atleta em vendas futuras, de acordo com o "GE". Além disso, o valor de R$ 22 milhões será liquidado em parcelas.

- Muito feliz, as expectativas são as maiores possíveis. Não vejo a hora de fazer a estreia e estar diante da nossa torcida - confirmou Jemmes, ao "GE", ainda no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

Jemmes em ação pelo Mirassol contra o Botafogo (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press<br>

Em 2025, Jemmes foi uma das peças mais importantes do Mirassol na temporada. Atuando em 37 jogos de 38 no total, o zagueiro ficou de fora de apenas uma partida da Série A, por suspensão. Além disso, recebeu apenas quatro cartões amarelos na competição e engatou uma sequência de 29 jogos como titular. Durante a temporada em geral, o atleta balançou a rede apenas duas vezes.

Jemmes já é o segundo nome importante do Mirassol à deixar o clube no final de 2025. Danielzinho, um dos melhores jogadores do Leão Caipira no ano, já foi anunciado por outro Tricolor, o São Paulo Futebol Clube. Além dos dois, a atuação mágica do Mirassol no seu primeiro ano na Série A rendeu diversos holofotes, e o zagueiro não deve ser o último a trocar de camisa.