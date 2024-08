Porto acerta venda de Evanilson; saiba quanto Fluminense pode receber na operação

Evanilson chegou ao Porto após ser revelado pelo Fluminense (Foto: Miguel Riopa / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 15/08/2024 - 16:13 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense está prestes a receber uma bolada por conta da venda de Evanilson. De acordo com o jornal "A Bola", de Portugal, o Porto, acertou a venda do atacante para o Bournemouth, da Inglaterra, por € 37 milhões (R$ 222,9 milhões). Na operação também está fixada a previsão do pagamento de mais € 10 milhões (R$ 60,2 milhões) em bônus por desempenho. O Tricolor receberá 9% dos valores da operação, sendo 6% dos direitos que ainda detém do jogador e 3% pelo mecanismo de solidariedade da Fifa de clube formador.

Com este cenário, o Fluminense tem o direito de receber aproximadamente R$ 19,9 milhões da negociação. Caso o sistema de bônus seja concluído, o Tricolor ainda receberá uma quantia maior pela transferência. Os valores vão aumentar proporcionalmente a conclusão das metas do atacante no novo clube.

Evanilson foi revelado pelas categorias de base do Fluminense e alcançou o profissional entre os anos de 2019 e 2020. Com as cores branca, verde e grená, ele disputou 28 jogos disputados, marcando 11 gols. O sucesso o fez alcançar o futebol europeu em setembro de 2020, quando chegou ao Porto, de Portugal, em um negócio que chegou a marca de € 8,8 milhões.

No clube português, o atacante teve uma passagem vitoriosa. Ao todo, ele conquistou seis títulos, sendo três Taças de Portugal (2022, 2023 e 2024), uma Taça da Liga de Portugal (2023), uma Supertaça de Portugal (2023) e um Capeonato Português (2022). Além disso, Evanílson foi artilheiro da Taça de Portugal em duas oportunidades, em 2024 e 2022.