Escalações de Fluminense x Bangu, pelo Campeonato Carioca

Com o sonho de busca uma vaga na semifinal, o Fluminense recebe o Bangu, no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Carioca, O Tricolor ocupa a 6ª colocação e precisa de uma vitória para entrar no G-4.

Em meio a esse cenário, a equipe de Mano Menezes entra em campo com Fábio; Samuel Xavier, Ignácio, Juan Freytes, Gabriel Fuentes; Hércules, Martinelli, Arias; Riquelme Felipe, Cano e Canobbio. A formação é a mesma que iniciou o jogo contra o Nova Iguaçu, mas sem Guga, que recebeu o 3º cartão amarelo e cumpre suspensão.

O Fluminense segue sem Thiago Silva, que faz trabalho de transição após uma lesão no calcanhar esquerdo. Thiago Santos e Facundo Bernal também são desfalques do Tricolor para encarar o Bangu e nem foram relacionados para o banco de reservas.

Apesar das ausências, Mano Menezes conta com três novidades para o confronto: Joaquín Lavega, Everaldo e Otávio iniciam o jogo no banco de reservas e podem fazer suas estreias. O uruguaio defendeu a Celeste no Sul-Americano Sub-20 no início do ano, enquanto os outros dois reforços chegaram no Rio de Janeiro na última semana.

Por outro lado, o Bangu encara o Fluminense com Victor Brasil; Vitinho, Ramom, Kevem, Ítalo; Alex Moretti, João Felipe, Diogo Correia, Juan Sánchez; Hygor e Vitor Mendes. O zagueiro André Castro desfalca o Alvirrubro por suspensão.

Enquanto o Fluminense necessitar de uma vitória para chegar aos 17 pontos, ultrapassar o Sampaio Corrêa e buscar uma vaga no G-4 do Campeonato Carioca, o Bangu não tem pretensões no torneio. O Alvirrubro soma apenas quatro pontos na competição e está matematicamente rebaixado.