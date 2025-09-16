O Fluminense está definido para o duelo decisivo contra o Lanús, nesta terça-feira (16), às 21h30 (de Brasília), no Estádio La Fortaleza, em Buenos Aires, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa Sul-Americana. O técnico Renato Gaúcho confirmou a equipe titular sem grandes surpresas, apostando na base que vem sustentando o time nas competições de mata-mata.

Escalação do Fluminense

O Tricolor vai a campo com: Fábio; Guga, Thiago Silva, Freytes e Renê; Hércules, Martinelli e Nonato; Canobbio, Serna e Everaldo.

No banco, Renato tem opções como Germán Cano, Lucho Acosta, Ignácio, Bernal, Riquelme e John Kennedy.

Como chegam os times?

O Tricolor chega ao confronto como o único clube brasileiro ainda vivo em três competições (Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana) e aposta na força de seu elenco para buscar vantagem já no jogo de ida.

O Lanús avançou às quartas de final após eliminar o Central Córdoba nos pênaltis. Já o Fluminense garantiu a vaga com duas vitórias sobre o América de Cali, da Colômbia (2 a 1 fora e 2 a 0 em casa).

