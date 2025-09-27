menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFluminense

Confira a íntegra da apresentação de Luis Zubeldía no Fluminense

Técnico assina com o Tricolor carioca até o fim de 2026

Avatar
Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 27/09/2025
13:28
Atualizado há 2 minutos
Zubeldía comanda seu primeiro treino no Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)
imagem cameraZubeldía durante primeiro treino no Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)
O Fluminense apresentou oficialmente neste sábado (27) o técnico Luis Zubeldía como novo técnico da equipe principal. O argentino assume o tie após a saída de Renato Gaúcho, e fará a estreia neste domingo (28), no clássico com o Botafogo, no Maracanã. Veja como foi a coletiva de apresentação:

— Estou convencido que há bons jogadores no plantel, e por isso que a temporada do Fluminense está indo bem, assim como o trabalho do Renato também — disse Zubeldía durante a entrevista.

O treinador disse que já tem ideia de time, mas não deu indicativo de quem irá a campo no clássico deste domingo para não dar armas a Davide Ancelotti, técnico do Botafogo.

— Se eu te dou a informação, "Ancelotti Júnior" vai dominar no peito e saber o que fazer — brincou o novo técnico do Fluminense.

Zubeldía já comandou dois treinos no Fluminense

Luis Zubeldía desembarcou no Rio na manhã de sexta-feira (26). Ele seguiu direto para o CT Carlos Castilho e comandou a primeira atividade com o elenco. À tarde, o nome treinador apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, e por isso ele já está apto a ficar à beira do gramado pelo Fluminense.

Antes da coletiva deste sábado, o técnico comandou o último treino da equipe para o clássico deste domingo, no Maracanã.

Além de Zubeldía, a comissão técnica conta com os auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, além do preparador físico Lucas Vivas.

Luis Zubeldía foi apresentado no CT Carlos Castilho neste sábado
Luis Zubeldía foi apresentado no CT Carlos Castilho neste sábado (Reprodução/Fluminense TV)

