Confira a íntegra da apresentação de Luis Zubeldía no Fluminense

O Fluminense apresentou oficialmente neste sábado (27) o técnico Luis Zubeldía como novo técnico da equipe principal. O argentino assume o tie após a saída de Renato Gaúcho, e fará a estreia neste domingo (28), no clássico com o Botafogo, no Maracanã. Veja como foi a coletiva de apresentação:

— Estou convencido que há bons jogadores no plantel, e por isso que a temporada do Fluminense está indo bem, assim como o trabalho do Renato também — disse Zubeldía durante a entrevista.

O treinador disse que já tem ideia de time, mas não deu indicativo de quem irá a campo no clássico deste domingo para não dar armas a Davide Ancelotti, técnico do Botafogo.

— Se eu te dou a informação, "Ancelotti Júnior" vai dominar no peito e saber o que fazer — brincou o novo técnico do Fluminense.

Zubeldía já comandou dois treinos no Fluminense

Luis Zubeldía desembarcou no Rio na manhã de sexta-feira (26). Ele seguiu direto para o CT Carlos Castilho e comandou a primeira atividade com o elenco. À tarde, o nome treinador apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, e por isso ele já está apto a ficar à beira do gramado pelo Fluminense.

Antes da coletiva deste sábado, o técnico comandou o último treino da equipe para o clássico deste domingo, no Maracanã.

Além de Zubeldía, a comissão técnica conta com os auxiliares Maxi Cuberas, Carlos Gruezo e Alejandro Escobar, além do preparador físico Lucas Vivas.

