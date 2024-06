Escalação do Fluminense: Diniz deve promover improvisação e novidades diante do Flamengo

Fernando Diniz no treino do Fluminensen (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)







Escrito por Lance! • Publicada em 23/06/2024 - 06:20 • Rio de Janeiro

O Fluminense pode ter novidades na escalação no clássico contra o Flamengo neste domingo (23), no Maracanã, pela 11ª rodada do Brasileirão. Fernando Diniz terá o retorno de três jogadores que cumpriram suspensão diante do Cruzeiro, mas deve promover novidade no meio-campo e improvisação na defesa.

O técnico tricolor terá à disposição o lateral-direito Guga, o zagueiro Felipe Melo e o meia Paulo Henrique Ganso, que voltam de suspensão. No entanto, é esperado que apenas o camisa 10 inicie a partida entre os titulares. As informações foram publicadas primeiramente pelo jornalista Venê Casagrande.

Na lateral direita, Samuel Xavier voltará à equipe após ser desfalque diante do Cruzeiro; na esquerda, Diogo Barbosa assume o lugar de Marcelo. No miolo da zaga, quem fará companhia a Antônio Carlos é Martinelli, que deve voltar a ser improvisado por Fernando Diniz diante do Flamengo.

No meio-campo, o destaque é a entrada de Gabriel Pires ao lado de Lima, Renato Augusto e Ganso. Completam o time titular do tricolor John Kenney e Germán Cano no comando de ataque.

Assim, a escalação do Fluminense diante do Flamengo deve ter: Fábio, Samuel Xavier, Antônio Carlos, Martinelli, Diogo Barbosa, Renato Augusto, Lima, Gabriel Pires, Ganso, John Kennedy e Cano.

Gabriel Pires deve ser novidade na escalação do Fluminense diante do Flamengo (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense FC)

