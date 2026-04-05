Escalação do Fluminense diante do Coritiba focou em estreia na Libertadores

Luis Zubeldía surpreendeu muita gente ao anunciar a escalação do Fluminense que iria para o jogo com o Coritiba na noite desse sábado (4), pela 10ª rodada do Brasileirão. Já se sabia que o tricolor não poderia contar com Lucho Acosta, suspenso, e com Samuel Xavier Canobbio, que foram poupados e nem sequer viajaram a Curitiba. Mas o treinador também mexeu na zaga e escalou um ataque praticamente todo reserva.

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Ao final da partida, Zubeldía justificou as mudanças com controle de carga. Segundo o treinador, tudo estava planejado, inclusive as entradas de Cano e John Kennedy aos 30 minutos do segundo tempo — o Fluminense levou o gol do Coritiba dois minutos antes, e Kennedy empatou aos 35.

— Há decisões que precisamos tomar porque os jogadores não estão aptos. Alguns não estão aptos para iniciar, mas estão para jogar alguns minutos. Outros podem iniciar, mas temos que dosar os minutos durante a partida. Foram os casos de Martinelli e Hércules, eles começaram, mas, ao mesmo tempo, sabíamos que eles tinham que ter uns 50, 60 minutos — considerou Zubeldía.

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De acordo com o técnico, a sequência de jogos obriga esse rodízio. Na terça-feira, o time estreia na Libertadores contra o Deportivo La Guaira em Caracas, na Venezuela.

— Às vezes são decisões por lesões, por cansaço, às vezes são decisões previstas por acúmulo de minutos e por termos a equipe o mais forte possível, apesar do calendário apertado —, sustentou o técnico do Fluminense.

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Zubeldía valorizou o elenco e disse que, apesar do desejo de sair com a vitória em Curitiba, o empate mostrou que o Fluminense consegue manter o mesmo padrão de jogo independentemente das escolhas que ele fizer na escalação.

— Eu falei com o Mattheus (Montenegro), o presidente, com o Mário (Bittencourt, diretor geral) e o Paulo (Angioni, diretor executivo) que às vezes não valorizamos quando se pode fazer mudanças, como as que fizemos em um momento adverso. Sabíamos que tínhamos o Cano e o John, e a ideia era sempre colocá-los no minuto 30 para atacar com dois atletas. E isso nos permitiu também uma levantada. Esse é um pouco o bom time que temos, apesar de ter várias baixas, ainda assim não se perde o rendimento do time.

John Kennedy entrou aos 30 do segundo e logo marcou (Foto: Lucas Merçon/Fluminense F.C.)

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