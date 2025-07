O Fluminense enfrenta o Flamengo neste domingo, no Maracanã, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola para a partida às 19h30 (de Brasília) e o Tricolor terá a ausência de um titular absoluto no confronto. Nesta tarde, o Fluminense divulgou a lista de relacionados para o clássico sem o nome do atacante Germán Cano, que não irá enfrentar o Rubro-Negro no Maracanã.

Além de Cano, Ganso também não foi relacionado para a partida. O Fluminense informou que o camisa 10 tem um edema no músculo anterior da coxa direita e está no processo de transição para retornar às atividades com o grupo.

O Fluminense não justificou a ausência de Cano na partida. O camisa 14 tem 15 gols em 30 jogos disputados pelo time em 2025. Ele é o artilheiro isolado da equipe, com oito gols a mais que Serna, segundo maior marcador do Fluminense no ano.

O Flamengo também é a maior vítima de Cano no futebol brasileiro. O argentino já balançou as redes oito vezes contra o Rubro-Negro, com sete gols marcados pelo Fluminense e um pelo Vasco. No entanto, Cano já enfrenta um jejum de 10 jogos sem marcar contra o Flamengo.

Confira os relacionados pelo Fluminense para o clássico com o Flamengo

Jogadores relacionados do Fluminense para clássico com o Flamengo

Novidade no elenco, John Kennedy retorna de empréstimo do Pachuca e poderá realizar sua primeira partida pelo Fluminense após o período no clube mexicano. O atacante vestirá a camisa 99 do Tricolor Carioca. John Kennedy surge como uma possibilidade para substituir Cano no comando do ataque no clássico com o Flamengo.

Confira as informações do jogo entre Flamengo e Fluminense

✅ FICHA TÉCNICA

FLAMENGO X FLUMINENSE

15ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 20 de junho de 2025, às 19h30 (horário de Brasília);

📍 Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ);

📺 Onde assistir: Premiere;

🟨 Árbitro: Raphael Claus (SP);

🚩 Assistentes: Danilo Ricardo Simon Manis (SP) e Evandro de Melo Lima (SP);

🖥️ VAR: Rodolpho Toski Marques (PR).