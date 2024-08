Entenda planejamento especial de Thiago Silva para aguentar sequência de jogos no Fluminense

Thiago Silva em treino do Fluminense (Foto: Marcelo Gonçalves / Fluminense)







Escrito por Mauricio Luz , supervisionado por Lance! • Publicada em 24/08/2024 - 06:10 • Rio de Janeiro (RJ)

Principal contratação do Fluminense para a temporada, Thiago Silva tem planejamento especial para manter a forma física e diminuir o desgaste com a sequência da temporada. Aos 39 anos de idade, o zagueiro faz trabalho "diferenciado" para aguentar quantidade de jogos.

Na última semana, o camisa 3 entrou em campo contra Grêmio, no Couto Pereira, Corinthians, no Maracanã, e novamente contra o Imortal, também em casa. Esta foi a primeira vez desde o retorno que o jogador atua em três partidas cosnecutivas, e em todas participou dos 90 minutos.

Assim como em seus últimos anos de Europa, Thiago segue protocolo próprio para cuidar do condicionamento físico. Isso inclui atividades em casa, em seus momentos de folga, para fortalecer a preparação feita no clube.

Por sua vez, o Fluminense toma precauções especiais para evitar lesões e desgastes acima do necessário para o zagueiro. A ideia é que o Monstro esteja em campo sempre que possível, no entanto, quaisquer indícios de lesão ou fadiga além do ideal são tratados com rigor pela comissão técnica, que avalia a condição jogo a jogo.

Além disso, situações específicas de cada compromisso do Tricolor podem influenciar a decisão de ter ou não Thiago Silva em campo. Viagens longas e gramados desfavoráveis - como o sintético do Estádio Nilton Santos, onde o Flu enfrentou o Vasco sem o capitão - são exemplos de casos em que o atleta deve ser preservado.

Neste sábado (24), o Fluminense encara o Atlético-MG no Mineirão, às 21h (de Brasília), em duelo válido pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Thiago Silva viajou com o elenco para Belo Horizonte e deve começar a partida diante do Galo entre os titulares mais uma vez.