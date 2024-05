Em turbulência, Fluminense de Diniz tenta afastar a crise

Foto: Ettore Chiereguini/AGIF







Escrito por Kevin Fernandes • Publicada em 01/05/2024 - 06:00 • Rio de Janeiro

Nesta quarta-feira (01), o Fluminense entra em campo para enfrentar o Sampaio Corrêa em confronto válido pela terceira fase da Copa do Brasil. O duelo que terá como mandante a equipe do Maranhão, será realizada no estádio Kléber Andrade, em Cariacica e vale a classificação para as oitavas-de-final da competição. O Fluminense vai à campo pressionado pelas últimas atuações e também pela turbulência vivida fora de campo.

A equipe de Fernando Diniz vive um de seus piores momentos desde que o treinador reassumiu a equipe das laranjeiras. Desde o início de 2024, a equipe passou a ser criticada por suas atuações que tem ficado longe do nível apresentado no ano passado. Apesar disso, a conquista da Recopa Sul-Americana em cima da algoz LDU amenizou o nível das comentários e foi levada apenas como uma ressaca do ano vitorioso somado à .



No entanto, a turbulência no Fluminense se tornou uma crise de fato após à chegada dos problemas extracampo protagonizadas por jovens da base. Autor do gol do título da Libertadores, John Kennedy foi afastado por atos de indisciplina junto de Alexsander, Arthur e Kauã Elias após terem organizado uma festa com mulheres dentro da concentração do Fluminense. Os três outros jovens já foram reintegrados ao elenco, mas JK foi punido mais uma vez depois de ter sido reincidente e ter se atrasado para o treino de segunda-feira.

A derrota sofrida por 3 a 0 diante do Corinthians expôs o mau momento da equipe e abriu à caixa de críticas para a equipe de Diniz em 2024.