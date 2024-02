⚽ COMO FOI A PARTIDA?



No primeiro tempo, o Fluminense teve muitas dificuldades para sair de trás e criou apenas uma boa chance com Arias. Por outro lado, a LDU tentou pressionar, finalizou muito de fora da área, Fábio fez boas defesas, mas falhou em um cruzamento rebatendo a bola nos pés de González, que desperdiçou uma oportunidade incrível.



Na segunda etapa, a LDU encontrou muita dificuldade para pressionar o Tricolor. Na reta final, Quintero arrancou da defesa para o ataque e finalizou para boa defesa de Fábio. Na sequência, Alzugaray também colocou o goleiro do Time de Guerreiros para trabalhar. E nos acréscimos, Arce aproveitou uma cobrança de falta da intermediária e desviou para balançar as redes. O gol havia sido anulado no campo, mas validado com o auxílio do VAR.