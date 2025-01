Canobbio já empolgou logo na estreia com a camisa do Fluminense. Mesmo com o resultado adverso, o atacante uruguaio foi um dos pontos positivos: jogou a minutagem esperada, quase fez gol, foi elogiado por Marcão e pela torcida.

Aos 5 minutos do segundo tempo, Canobbio recebeu passe de Nonato e chutou firme na grande área. Dida, goleiro do Maricá, fez uma boa defesa e impediu que o Fluminense abrisse o placar na ocasião.

A substituição de Canobbio foi aos 14 minutos do segundo tempo. O atacante deu lugar para Riquelme Felipe entrar. Marcão chegou a ser hostilizado no momento da alteração, prova de que a impressão deixada pelo uruguaio foi boa.

Em coletiva, Marcão contou que Canobbio sentiu a perna pesar. Por isso que o atacante foi substituído no segundo tempo.

- Canobbio é um grande jogador, contribuiu bastante no tempo que ele pode estar em campo. Num momento ele sentiu a perna pesar. Temos que respeitar o processo. Óbvio que queríamos usá-lo o tempo todo, mas temos que respeitar (os médicos). Decidimos tirar para prepará-lo melhor.

Canobbio teve oportunidade de marcar primeiro gol com a camisa do Fluminense (Foto: Lucas Merçon/Fluminense)

Na próxima rodada, o Fluminense volta a campo para enfrentar a Portuguesa às 21h30 de quinta-feira (23). O Tricolor joga no Estádio Luso-Brasileiro.